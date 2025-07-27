İdeal aşkı beklerken gerçek hayatı kaçıran 5 burç: Bu burçlar hayal dünyasına dalıp gerçek dünyayı unutuyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar aşkı gerçekliğiyle, bazıları ise hayaliyle yaşar. Onlar için kalbinin çarpması yetmez; hikâyenin kusursuz, duyguların eksiksiz, zamanlamanın mükemmel olması gerekir. Bu yüzden de “o kişi” gelene kadar birçok olasılığı kaçırabilirler. Peki, hayal dünyasına dalıp gerçek dünyayı unutan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ideal aşkı beklerken gerçek hayatı kaçıran 5 burç...

1. BALIK BURCU

Balık, Zodyak’ın romantik hayalcisidir. Onun kalbinde yaşattığı aşk bir insan değil, bir rüyadır adeta. Gerçek hayatın sıradanlığına pek alışamaz, bu yüzden karşısına çıkan “normal” insanları yeterince özel bulmaz. Onu gerçekten seven biriyle bile sadece “hikâyeye uymadığı” için bağ kuramaz. Oysa bazen en güzel aşklar hikâye gibi başlamaz...

2. TERAZİ BURCU

Terazi burcu, ilişkilerde denge ve estetik arar. Aşkın içinde zarafet, uyum ve sosyal uyum ister. Bu yüzden flört ettiği kişiyi bir tablo gibi izler. Ama bazen bu tabloyu gerçek kılmak için adım atmayı unutur. İlişkinin doğal akışına izin vermek yerine, onun nasıl görünmesi gerektiğine odaklanır.ü

3. BAŞAK BURCU

Başak mükemmeliyetçidir. Aşkta bile bir “checklist” oluşturur. Karşısındaki kişi tüm kriterleri karşılamadığında geri adım atar. Oysa aşk her zaman mantığa göre şekillenmez. O, çoğu zaman kendisini seven birini bile küçük detaylarda takılarak kaybedebilir.

4. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusaldır ama geçmişe çok bağlıdır. Daha önce yaşadığı aşklardan yola çıkarak yeni bir ilişki arar. Bu yüzden karşısına çıkan yeni fırsatları, eski hikâyelerin gölgesinde değerlendirir. “O kişi gibi hissettirmiyor” diyerek yepyeni duygulara kapılarını kapatabilir.

5. KOVA BURCU

Kova yenilikçi ve özgür ruhludur ama aşka geldiğinde oldukça seçicidir. Genellikle zihinsel bir bağ arar. Bu yüzden kalbini değil, zihnini tatmin edecek ilişkilerin peşinden gider. Aşka fırsat vermek yerine, onu analiz etmeyi tercih eder. Oysa aşk; düşünerek değil, hissederek yaşanır.