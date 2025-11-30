Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

İkizler burcu ve y ükselen İkizler burcu

Sosyal alanında spontanlık yükseliyor. Bir anda bir grup, arkadaşlık ya da proje içinde öncü rol alabilirsin. Psikolojik açıdan kabul görme ihtiyacı ile özgün olma isteğin arasında hızlı geçişler olabilir.