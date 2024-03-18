Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Mart Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Ekonomik anlamda önemli kararlar alacağınız bir gün olabilir sevgili ikizler. Planlı programlı hareket etmeniz gerekiyor. Yakınlarınızın sağlık sorunları tetiklenebilir. Biraz sorumluluk almalı, sevdiklerinize zaman ayırmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'TİP'in bu şantaja neden boyun eğdiğini...'
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
- 'Rantçı ekip' kaybettirecek
- Eski mülk sahibi ifade verdi
- Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
- Akgünlük sakızı nedir, faydaları nelerdir?
- Trabzonspor'dan maç sonu flaş paylaşım!
- Fenerbahçe olaylı maçta zirveye Batshuayi ile tutundu!
- 'Bugün Fenerbahçe herkesi yenmiştir'