Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Mayıs Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen Koç burcu:
Coşkulu ve eğlenceli bir gün. Heyecanlı ve özgüvenli yapınız çok fazla yüksekten uçmanıza sebep oluyor. Aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler olabilir fakat net kararlar almadan önce iyi düşünmeniz gereken bir gündesiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Baş'tan 'Bahçeli'ye tehdit' iddiası
- İşte 'kamuda tasarruf' paketinin ayrıntıları
- Bakışlarıyla mest eden 4 burç
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- 'Samimi bir ortamda...'
- Sorumlu yandaş medya
- Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar!
- Galatasaray derbi maçına lider gidiyor!
- Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı
- 'Fark tarihin en yüksek düzeyinde'