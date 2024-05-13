Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Mayıs Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu:
Kendinize bu kadar güvenmeniz çevreniz tarafından yanlış anlaşılıyor olabilir. Konuşup durmak yerine harekete geçtiğinizde daha güvenilir bir yapı sergileyebilirsiniz. Kendinize önce siz inanmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Baş'tan 'Bahçeli'ye tehdit' iddiası
- İşte 'kamuda tasarruf' paketinin ayrıntıları
- Bakışlarıyla mest eden 4 burç
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- 'Samimi bir ortamda...'
- Sorumlu yandaş medya
- Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar!
- Galatasaray derbi maçına lider gidiyor!
- Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı
- 'Fark tarihin en yüksek düzeyinde'