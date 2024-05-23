Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Aldığınız kararların arkasında sağlam bir şekilde durmanız gerekiyor sevgili ikizler. Ne istediğinize karar verin. Üzerinize vazife olmayan sorumluluklar üstlenmeyin. Gelecek planlarınızla alakalı derin ve detaylı düşünmek için harika zamanlar.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 20 lira olursa ne olur?
- Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı
- Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi
- 'Başkan adaylığından çekileceğim...'
- Şirin Payzın'dan ayrılık kararı
- 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da...'
- Yetki sadece Erdoğan’da!
- Rize'de korkunç 'trafik' tartışması!
- Bakanlığın hazırladığı çalışma AKP'ye sunuldu
- Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara kötü haber