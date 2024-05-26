Günlük Burç Yorumları: 27 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 26 Mayıs 2024 - 15:47

Güncelleme: 26 Mayıs 2024 - 15:47

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

İlişkilerde yaşadığınız sorunların bir türlü çözülememesi insanlara olan inancınızı yitirmenize sebep oluyor. Sorunu yanlış yerde arıyorsunuz. Hatayı biraz kendinizde arayın. Kendinize tuttuğunuz ayna size şifa olacak.