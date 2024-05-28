Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün ilişkiler ve anlaşmalar açısından çok pozitif bir gündesiniz sevgili ikizler. Eğitim, ticaret, hukuki konularla alakalı olumlu gelişmeler olabilir. Kariyer alanında destekleyici etkiler var. Yeni ufuklara yelken açabilir, geleceğinizi etkileyecek başlangıçlar yapabilirsiniz.
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