Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Aralık Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Maddi açıdan kendinizi yeterli hissetme yanılgısıyla yanlış kararlar alabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Biraz daha sabırlı olabilirseniz daha doğru kararlar alabileceksiniz. Yavaş ilerleyin.
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