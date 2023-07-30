Günlük Burç Yorumları: 31 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Temmuz 2023 - 17:22

Güncelleme: 30 Temmuz 2023 - 17:22

İkizler burcu ve yükselen ikiz burcu günlük yorumu:

Sevgili hayatınızda kaos ve krizler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Ne yöne gideceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumdasınız. Gereksiz harcamalar yapmayın, düşüncesizce risk almayın. Hata yapmaya açık bir zaman dilimi.