İlişkide ciddiyet konuşulunca kaybolan 4 burç: Bu burçlar özgürlüklerinden asla ödün veremiyor...

Aşk heyecan verici, flört etmek eğlencelidir. Ama iş resmiyet kazanmaya, planlar yapılmaya başladığında bazı burçlar için alarm zilleri çalmaya başlar. Çünkü onlar için aşk, özgürlükle iç içe yaşanmalı; sınırlar, etiketler ve kurallar ise kaçılması gereken konulardır. Peki, özgürlüklerinden asla ödün veremeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkide ciddiyet konuşulunca kaybolan 4 burç...





1. YAY BURCU

Macera ruhlu Yay burcu, aşkı spontane yaşar. Kuralı, planı, baskıyı sevmez. "Nereye gidiyoruz?" gibi sorular ona kısıtlama gibi gelir. Yay, ilişkinin tadını çıkarmak ister ama iş resmiyete dökülünce “özgürlüğüm tehlikede” hissine kapılır. O an sessizleşir, mesafe koyar… ve bazen gerçekten gider.





2. İ K İ ZLER BURCU

İkizler burcu her şeyi konuşabilir, ama konu ciddi ilişki olunca nedense bir sessizlik çöker. Çünkü o seçenekleri, ihtimalleri ve özgürlüğünü seviyor. Birlikteyken her şey yolundadır ama gelecek konuşulmaya başlandığında "daha erken" diyerek kendini geri çeker. Kaybolmasa bile duvar örer.





3. KOVA BURCU

Kova burcu duygularını içinde yaşar. Bağlanır ama bağlandığını göstermez. İlişkide ciddiyet konuşulduğunda bunun bir "kontrol" hamlesi olduğunu düşünebilir. Bu yüzden uzaklaşır, düşünmek ister ya da sessizce geri çekilir. Çünkü o kendi zamanını kendi belirlemelidir.





4. ASLAN BURCU

Aslan ilişkide yönetmekten hoşlanır ama yönlendirilmekten değil. Ciddiyet konuşması, onun hazır olmadığı bir anda gelirse gururuna dokunur. Baskı hissederse geri çekilir, hatta ilgisini kaybedebilir. Ciddi ilişki ister ama bunu başlatan kendisi olmalıdır.