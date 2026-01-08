İlişkide güç arayışı olan 3 burç: Gücü elinde tutmak isteyen burçlar...

İlişkilerde eşitlik ideal kabul edilse de, bazı burçlar için söz sahibi olmak, kararları yönlendirmek ve duygusal üstünlüğü korumak oldukça önemlidir. Bu durum zaman zaman fark edilmeden gelişir ve ilişkinin dinamiğini tamamen değiştirebilir.

AKREP (22 EKİM – 20 KASIM)

Akrep burcu ilişkide kontrolü doğal olarak eline almak ister. Duygusal derinliği kadar sezgileri de güçlüdür. Karşısındaki kişinin zaaflarını kolayca fark eder ve bilinçli ya da bilinçsiz şekilde ilişkiyi yönetmeye başlayabilir.

ASLAN (22 TEMMUZ – 21 AĞUSTOS)

Aslan burcu ilişkide liderliği sever. İlgiyi üzerinde toplamak ve yön veren taraf olmak ister. Güçlü hissettiği ilişkilerde daha cömert ve koruyucudur; ancak kontrolü kaybettiğini hissettiğinde geri çekilebilir.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burcu için güç, duygusal değil stratejiktir. İlişkide sınırları, kuralları ve yönü belirlemek ister. Mantıkla hareket ettiği için duygusal üstünlüğü de sessizce elinde tutar.