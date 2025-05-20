Kendisini sürekli eksik gören 4 burç: Bu burçlar daima kusursuzluğu arıyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki dışarıdan ne kadar başarılı, yetenekli veya sevilen görünseler de, iç dünyalarında hep bir eksiklik hissiyle yaşarlar. Kendilerini tam hissedemez, başardıkları şeyleri küçümserler ve daima "yetersizim" duygusuyla savaşırlar. Peki, daima kusursuzluğu arayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, kendisini sürekli eksik gören 4 burç...







1. YENGEÇ BURCU

Duygusal yapısı gereği Yengeç, en ufak bir eleştiriyi bile kişisel algılar. Dışarıdan sakin görünseler de iç dünyalarında sürekli bir "yetemedim" duygusuyla savaşırlar. Sevdiklerinin memnuniyetini kazanmaya çalışırken kendilerini unutur ve zamanla eksik hissetmeye başlarlar.





2. BALIK BURCU

Hayalperest Balık burcu, başkalarının mutluluğu için yaşarken kendi duygularını ikinci plana atar. "Ben yeterli miyim?" sorusu zihninde sık sık yankılanır. Empatisi yüksek olsa da kendine dönüp şefkatle yaklaşmakta zorlanır.





3. BAŞAK BURCU

Başak burcu deyince akla ilk gelen özellik: mükemmeliyetçilik. Başaklar için hiçbir şey yeterince iyi değildir, kendileri dahil. Detaylara odaklanan yapıları, kendilerinde sürekli kusur aramalarına sebep olur. Başarılarını küçümser, hatalarını büyütürler. İçten içe hep “Daha iyi olmalıydım” derler.





4. OĞLAK BURCU

Çok çalışkan, çok hedef odaklı ama bir türlü kendini takdir etmeyen Oğlak burcu… Başarıyı standart sayar, başarısızlığı ise affedilmez. Bu yüzden en küçük bir aksilikte bile kendini sorgular, içten içe eksik olduğunu düşünür