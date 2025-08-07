İlişkide kontrolü elinden bırakmayan 4 kadın burcu: Bu burçlar her şeyi kendi yapmak istiyor

Bazı kadınlar için ilişkide akışına bırakmak diye bir şey yoktur. Her şeyi planlamak, yönetmek ve yönlendirmek isterler. Onlar için sevgi, ancak düzen ve istikrarla anlam kazanır. İşte, ilişkide kontrolü asla elden bırakmayan 4 kadın burcu...

BAŞAK BURCU

Detaylara takılmadan yapamaz. İlişkide karşı tarafın sözlerinden davranışlarına kadar her şeyi analiz eder. “Ne zaman, neden, nasıl” soruları kafasının içinden hiç eksik olmaz. Bu yüzden planlamadan, kurallardan ve sınır koymaktan hoşlanır. Kontrolü kaybettiği anda huzursuzlaşır.

AKREP BURCU

Duyguları derin ama aynı zamanda kontrolcüdür. Sevgisini yoğun yaşar ama aynı zamanda ipleri kendi elinde tutmak ister. Partnerinin gizemli davranması tahammül edemeyeceği bir durumdur. Karşı tarafın ne hissettiğini bilmek ister çünkü belirsizlik onu güvensiz yapar. Bu nedenle ilişkinin dinamiğini yönetmeyi tercih eder.

OĞLAK BURCU

Aşka bile kariyer ciddiyetiyle yaklaşır. Birlikte olduğu kişide istikrar ve sorumluluk görmek ister. Duygularını kolay ifade etmese de içten içe her detayı düşünür. Geleceğe yönelik planlar yapar, bu planlara sadık kalınmasını bekler. Bu da ilişkiyi sıkı bir şekilde kontrol etmesine neden olur.

BOĞA BURCU

Rutinlerine ve düzenine düşkündür. İlişkide karşısındaki kişinin de bu düzene uyum sağlamasını bekler. Sevdiğinde sahiplenir ve kontrol ihtiyacı artar. Kıskançlıkla karışık bu tutum, onu her adımı takip eden biri haline getirebilir. Çünkü güven, onun için kontrolle birlikte gelir.