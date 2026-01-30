İlişkide özgüven testi yaşayan burçlar...

İlişkiler sadece iki kişi arasında yaşanmaz; aynı zamanda bireyin kendi iç dünyasıyla da ilgilidir. Bazı burçlar için aşk, zaman zaman bir özgüven testine dönüşebilir. Sevildiklerinden emin olmak isterler ancak en ufak belirsizlikte kendilerini sorgulamaya başlarlar. İşte, ilişkide özgüven testi yaşayan burçlar...

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Başak burcu ilişkide sürekli kendini geliştirmeye çalışır. Ancak bu durum, zamanla “Yeterince iyi miyim?” sorusunu beraberinde getirir. Partnerinin ilgisindeki küçük değişimler, onun kendine yüklenmesine neden olabilir.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu duygusal güvene ihtiyaç duyar. Sevildiğini hissetmediğinde, özgüveni hızla düşebilir. Sorunun kaynağını çoğu zaman karşısındakinde değil, kendinde arar.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık burcu romantik beklentilerle ilişki yaşar. Hayal ettiği ilgi ve bağlılığı göremediğinde, kendi değerini sorgulamaya başlar. Sessizleşmesi genellikle özgüveninin sarsıldığının işaretidir.