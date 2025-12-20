İlişkide sırlarını en son açan 3 burç...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.12.2025 17:51:00
Herkes kalbini hemen açamaz. Bazı burçlar için güven, zamana yayılan bir süreçtir. İşte sırlarını en son açan burçlar...

Bazı insanlar ilk günden her şeyini anlatırken, bazıları duvarlarını yavaş yavaş indirir. İşte ilişkide sırlarını en geç paylaşan burçlar...

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Akrepler gizemlidir. Herkesle her şeyi paylaşmazlar. Gerçek yüzlerini yalnızca tamamen güvendiklerinde gösterirler.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burcu özel hayatını korumayı sever. Duygularını ve geçmişini açmak onun için ciddi bir karardır.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Kovalar duygusal konularda mesafelidir. Sırlarını paylaşmak yerine gözlem yapmayı tercih ederler.

