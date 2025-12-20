İlişkide sırlarını en son açan 3 burç...

Bazı insanlar ilk günden her şeyini anlatırken, bazıları duvarlarını yavaş yavaş indirir. İşte ilişkide sırlarını en geç paylaşan burçlar...

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Akrepler gizemlidir. Herkesle her şeyi paylaşmazlar. Gerçek yüzlerini yalnızca tamamen güvendiklerinde gösterirler.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burcu özel hayatını korumayı sever. Duygularını ve geçmişini açmak onun için ciddi bir karardır.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Kovalar duygusal konularda mesafelidir. Sırlarını paylaşmak yerine gözlem yapmayı tercih ederler.