Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlişkide sırlarını en son açan 3 burç Her şeyi anlatmak için doğru zamanı bekleyen burçlar...

İlişkide sırlarını en son açan 3 burç Her şeyi anlatmak için doğru zamanı bekleyen burçlar...

26.12.2025 22:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İlişkide sırlarını en son açan 3 burç Her şeyi anlatmak için doğru zamanı bekleyen burçlar...

Bazı burçlar duygularını ve geçmişlerini hemen paylaşmaz. Onlar için sırlar, güven oluşmadan açılmaz. İşte, anlatmak için doğru zamanı bekleyen burçlar...

İlişkilerde açıklık önemli olsa da, bazı burçlar temkinli davranmayı tercih eder. İşte, anlatmak için doğru zamanı bekleyen burçlar...

AKREP (22 EKİM – 20 KASIM)

Akrepler, sırlarını saklama konusunda ustadır. Gerçek duygularını ancak tamamen güvendiklerinde paylaşırlar.

KOVA (19 OCAK – 17 ŞUBAT)

Mesafeli yapısıyla bilinen Kova burcu, iç dünyasını herkesle paylaşmaz. Duygusal kapılarını açması zaman alır.

BAŞAK (22 AĞUSTOS – 21 EYLÜL)

Başak burcu, özel hayatını kontrol altında tutmak ister. Her bilgiyi paylaşmadan önce uzun uzun düşünür.

İlgili Konular: #burç