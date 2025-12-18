İlişkide sürekli onay arayan 3 burç

İlişkilerde onay arayışı her zaman güvensizlikten doğmaz. Kimi burçlar için bu durum, sevilmeye ve değerli hissetmeye dair doğal bir beklentidir. Ancak bu ihtiyaç zamanla ilişkide yıpratıcı bir döngüye dönüşebilir. İşte ilişkide sürekli onay arayan üç burç...

YENGEÇ (20 HAZİRAN – 21 TEMMUZ)

Duygusal güven Yengeç burcu için vazgeçilmezdir. Sevildiğini bilse bile bunu sık sık duymak ister. Mesajlara geç cevap verilmesi ya da ilgisizlik hissi, Yengeç’in iç dünyasında büyük soru işaretlerine yol açabilir. Onay almak, onun için duygusal olarak ayakta kalmanın bir yoludur.

TERAZİ (22 EYLÜL – 21 EKİM)

Terazi burcu ilişkilerde denge arar, ancak bu denge çoğu zaman karşı tarafın onayından geçer. “Her şey yolunda mı?” sorusu Teraziler için oldukça tanıdıktır. Sevilip sevilmediğini, doğru partner olup olmadığını sık sık sorgular ve bu cevapları partnerinden duymak ister.

BALIK (18 ŞUBAT – 19 MART)

Romantik ve hassas Balık burcu, duygusal bağ kurduğunda derin bir güven ihtiyacı hisseder. Sevginin azaldığını düşündüğü en küçük detay bile onu endişelendirebilir. Bu yüzden onay arayışı Balık için adeta bir duygusal pusula gibidir.