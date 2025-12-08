İlişkide terapist rolüne bürünen 3 burç...

Partnerini anlamaya çalışan, dinleyen, çözüm arayan ve duygusal yükü sırtlanan burçlar, ilişkide çoğu zaman “terapist” rolünü üstleniyor. İşte dert dinlemekten asla kaçmayan o üç burç…

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu, karşısındaki kişinin mutsuzluğunu daha söylenmeden hisseder. Empati yetenekleri çok yüksektir ve partnerinin “duygusal destek hattı” gibi çalışır. Sorunları herkesten önce fark eder, çözüm önerileri sunar ve içtenlikle iyileştirmeye çalışır.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Başak, sadece dinlemekle kalmaz; analiz eder, ayrıntıları toplar ve mantıklı planlar sunar. “Neyi yanlış yaptık? Nasıl düzeltebiliriz?” sorularıyla yaklaşır. Partneri için adeta ücretsiz bir ilişki koçu gibidir.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık burcu, duygusal dünyaya en hızlı bağlanan burçlardan biridir. İçgüdüsel olarak “şefkatli terapist” rolüne bürünür. Partnerinin acısını içselleştirir, onu sakinleştirir ve ruhsal anlamda iyileştirmeye çalışır.