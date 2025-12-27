İlişkide toksik davranışlara en yatkın burçlar...

İlişkilerde yaşanan sorunlar her zaman tek taraflı değildir. Ancak bazı burçlar, karakter özellikleri nedeniyle aşkı sağlıksız bir noktaya taşıyabilir. Astrolojiye göre, toksik davranışlara daha yatkın olan burçlar, genellikle duygularını yönetmekte zorlanır ve partnerlerini farkında olmadan yıpratabilir. İşte ilişkilerde dikkat edilmesi gereken o burçlar...

AKREP (22 EKİM – 20 KASIM)

Akrep burcu derin bağlar kurmak ister ancak bu bağlar zamanla kontrolcü bir yapıya dönüşebilir. Kıskançlık, geçmişi sürekli gündeme getirme ve güven testleri Akrep’in toksik yönlerini ortaya çıkarır. Sevdiğinde yoğun sever ama bu yoğunluk partneri baskı altında hissettirebilir.

BAŞAK (22 AĞUSTOS – 21 EYLÜL)

Başak burcu iyi niyetli eleştirilerle başladığı ilişkilerde, farkında olmadan karşı tarafı yetersiz hissettirebilir. Sürekli düzeltme ihtiyacı ve mükemmeliyetçilik, ilişkide duygusal mesafeye yol açar. Partnerinin hatalarını büyütmesi, toksik bir döngü yaratabilir.

KOÇ (20 MART – 18 NİSAN)

Koç burcu sabırsız ve fevri yapısıyla ilişkilerde ani çıkışlar yapabilir. Tartışmalarda empati kurmakta zorlanır ve “ben haklıyım” tavrı sergileyebilir. Duygusal patlamalar, ilişkide yıpratıcı bir etki bırakabilir.