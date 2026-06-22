İlişkilerde anne-baba rolüne bürünen 5 burç: Bu burçlar partnerlerinin mutluluğunu ve güvenliğini her şeyden önemli görerek aşırı korumacı davranabiliyor...

Her ilişki farklı bir dinamik üzerine kuruludur. Kimi insanlar partnerleriyle eşit bir paylaşım alanı oluştururken, bazıları ise farkında olmadan daha koruyucu ve yönlendirici bir role bürünebilir. Astrolojide bazı burçlar, güçlü sorumluluk duyguları ve sahiplenici yapıları nedeniyle ilişkilerde adeta anne-baba rolünü üstlenmeye eğilimlidir. İşte ilişkilerde anne-baba rolüne bürünen 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu ilişkilerde koruyuculuğun ve şefkatin temsilcisi olarak görülür. Sevdiği kişiyi yalnızca romantik bir partner olarak değil, aynı zamanda hayatının bir parçası olarak görür. Partnerinin mutlu olması, güvende hissetmesi ve huzurlu olması onun için son derece önemlidir. Bu nedenle Yengeç burcu, ilişkilerde sık sık karşı tarafın ihtiyaçlarını düşünür. Hastalandığında ilgilenir, zor zamanlarında yanında olur ve çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilir. Partnerine gösterdiği bu yoğun ilgi, zaman zaman ebeveyn sevgisini andıracak kadar güçlü olabilir.

2. BOĞA BURCU

Boğa burcu sevdiği insanlara karşı son derece sahiplenici ve koruyucu davranır. İlişkilerde güvenli bir alan oluşturmak ister ve partnerinin hayatını kolaylaştırmaya çalışır. Maddi manevi destek vermekten çekinmeyen Boğa burcu, karşısındaki kişinin sorumluluklarını bile üstlenebilir. Partnerinin rahat etmesi için sürekli çözüm üretmesi ve her detayı düşünmesi, onu ilişkilerde anne-baba rolüne en yakın burçlardan biri haline getirir.

3. BAŞAK BURCU

Başak burcu sevgisini çoğu zaman ilgi göstermek ve sorun çözmek üzerinden ifade eder. Partnerinin hayatındaki eksikleri fark eder ve bunları düzeltmek için çaba harcar. Bir konuda hata yapılacağını düşündüğünde uyarması, tavsiye vermesi ve sürekli yardımcı olmaya çalışması bazen ebeveyn tavrına dönüşebilir. Başak burcu bunu eleştirmek için değil, sevdiği kişinin daha iyi olmasını istediği için yapar.

4. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu ilişkilerde sorumluluk almaktan kaçınmaz. Partnerinin geleceğini düşünür, planlar yapar ve ilişkiyi sağlam temeller üzerine kurmaya çalışır. Onun için sevgi yalnızca romantik sözlerden ibaret değildir. Destek olmak, yol göstermek ve zor zamanlarda yük paylaşmak da sevginin önemli parçalarıdır. Bu nedenle zaman zaman ilişkide yönlendiren ve koruyan taraf haline gelebilir.

5. BALIK BURCU

Balık burcu son derece fedakâr ve empatik bir yapıya sahiptir. Partnerinin duygularını kendi duyguları gibi hissedebilir ve onun sorunlarını çözmek için büyük çaba gösterebilir. Sevdiği kişi üzgün olduğunda ilk harekete geçenlerden biri olur. Sürekli destek vermesi, moral sağlaması ve karşı tarafın yükünü hafifletmeye çalışması nedeniyle ilişkilerde anne-baba rolüne yaklaşabilir. Balık burcu için sevgi, koşulsuz destek anlamına gelir.