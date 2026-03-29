İlişkilerde büyük dönüşüm başlıyor: 2 Nisan Terazi Dolunayı ve burçlara etkileri...

Dolunaylar, astrolojide tamamlanma, farkındalık ve sonuçlanma enerjisini temsil eder. 2 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay ise özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve duygusal dengeler üzerinde etkili olacak. Bu süreçte birçok kişi hayatındaki ilişkileri sorgulayabilir, bazı bağlar güçlenirken bazıları ise sona erebilir. Terazi’nin denge arayan enerjisi, hem bireysel hem de sosyal hayatımızda önemli kararları gündeme taşıyacak. Peki, hangi burçlar bu süreçten nasıl etkilenecek? İşte, 2 Nisan Terazi Dolunayı ve burçlara etkileri...

TERAZİ DOLUNAYI’NIN GENEL ETKİLERİ

İlişkiler, evlilikler ve ortaklıklar ön planda olacak.

“Ben” ve “biz” dengesi sorgulanacak, önemli kararlar alınabilir.

Uzun süredir görmezden gelinen sorunlar gün yüzüne çıkabilir.

Bazı ilişkiler güçlenirken, bazıları sona erebilir.

Adalet, denge ve hakkaniyet konuları gündeme gelebilir.

Empati kurma ve karşı tarafı anlama ihtiyacı artacak.

Ani tepkiler yerine dengeli ve sakin davranmak önemli olacak.

Estetik, bakım ve yenilenme isteği artabilir.

Duygusal farkındalık ve içsel yüzleşmeler yaşanabilir.

Hayatın birçok alanında “karar verme zamanı” etkisi hissedilecek.

2 NİSAN TERAZİ DOLUNAYI VE BURÇLARA ETKİLERİ

Koç Burcu

Bu dolunay Koç burçları için özellikle ikili ilişkiler alanında güçlü etkiler yaratacak. Partnerinizle olan bağınızı daha derin bir şekilde sorgulayabilir, ilişkinizin nereye gittiğini netleştirmek isteyebilirsiniz. Eğer uzun süredir içinize attığınız konular varsa, bu süreçte gündeme gelebilir. Bekâr Koçlar için ise yeni bir ilişki başlangıcı ya da geçmişten gelen bir kişinin yeniden hayatlarına girmesi söz konusu olabilir. Ancak ani kararlar vermek yerine, Terazi’nin denge enerjisini kullanarak daha sakin ve yapıcı adımlar atmanız önemli olacak.

Boğa Burcu

Boğa burçları için dolunay, günlük rutinler, iş hayatı ve sağlık konularını ön plana çıkarıyor. Çalışma düzeninizde değişiklikler olabilir ya da iş ortamında sizi zorlayan bazı durumlar netleşebilir. Bu süreçte sorumluluklar artabilir ancak aynı zamanda daha düzenli bir yaşam kurmak için fırsatlar da doğacaktır. Sağlığınızla ilgili ertelediğiniz konular varsa, artık ilgilenmeniz gerekebilir. Küçük alışkanlık değişimleri, uzun vadede büyük farklar yaratabilir.

İkizler Burcu

İkizler burçları için bu dolunay aşk, flört ve yaratıcılık alanında hareketlilik getiriyor. Duygusal olarak daha açık ve ifadeci olabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlama isteği artabilir ya da mevcut ilişkinizde daha ciddi adımlar gündeme gelebilir. Aynı zamanda hobileriniz, yetenekleriniz ve kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda da önemli gelişmeler yaşanabilir. Ancak geçmişten gelen duygusal konuların tekrar gündeme gelmesi de mümkün, bu yüzden karar verirken acele etmemekte fayda var.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları için aile, ev ve geçmiş konular bu dolunayla birlikte önem kazanıyor. Aile içinde konuşulması gereken meseleler gündeme gelebilir ve bazı duygusal yüzleşmeler yaşanabilir. Evle ilgili değişiklikler, taşınma ya da düzenleme gibi konular da öne çıkabilir. Bu süreçte duygularınız yoğunlaşabilir, ancak bu yoğunluk size içsel bir farkındalık da kazandıracaktır. Geçmişi bırakıp yeni bir düzen kurmak için önemli bir dönemdesiniz.

Aslan Burcu

Aslan burçları için iletişim trafiğinin oldukça yoğun olacağı bir dönem başlıyor. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz ön planda olacak. Beklenmedik haberler alabilir ya da önemli konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi ifade etme biçiminiz bu süreçte büyük önem taşıyor. Yanlış anlaşılmaları önlemek için daha açık ve net olmaya çalışmalısınız. Aynı zamanda kısa seyahatler ve yeni bağlantılar da gündeme gelebilir.

Başak Burcu

Başak burçları için maddi konular ve finansal dengeler ön planda. Gelir-gider dengenizi gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir ya da beklenmedik ödemeler gündeme gelebilir. Ancak bu süreç aynı zamanda kazançlarınızı artırmak ve finansal planlarınızı yeniden düzenlemek için bir fırsat sunar. Kendinize verdiğiniz değeri sorgulayabilir ve maddi güvence ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Terazi Burcu

Dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için en güçlü etkiyi siz hissedeceksiniz. Hayatınızda önemli bir dönüm noktası yaşanabilir. Kendinizle ilgili farkındalıklar artabilir ve artık bazı konularda net kararlar alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. İlişkileriniz, dış görünüşünüz ve yaşam tarzınızla ilgili değişim isteği doğabilir. Bu süreç, sizin için bir kapanış ve aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamına geliyor.

Akrep Burcu

Akrep burçları için bu dolunay daha çok içsel bir süreç başlatıyor. Bilinçaltınız, geçmişte yaşadığınız olaylar ve bastırdığınız duygular gün yüzüne çıkabilir. Bu durum sizi biraz yorabilir ancak aynı zamanda ruhsal bir arınma fırsatı da sunar. Kendinizle baş başa kalmak, dinlenmek ve iç dünyanıza yönelmek size iyi gelecektir. Gizli kalan bazı gerçekler de bu süreçte ortaya çıkabilir.

Yay Burcu

Yay burçları için sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları ön planda. Yeni insanlarla tanışabilir, farklı ortamlara girebilirsiniz. Ancak bazı dostlukları da sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kimlerin hayatınızda kalması gerektiğini daha net göreceğiniz bir dönemdesiniz. Aynı zamanda hedeflerinizi yeniden belirleyebilir ve uzun vadeli planlarınızı şekillendirebilirsiniz.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları için kariyer ve hedefler bu dolunayın en önemli konuları arasında. İş hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir, yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir ya da mevcut durumunuzla ilgili net kararlar alabilirsiniz. Üstlerinizle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Bu süreçte attığınız adımlar, uzun vadede kariyerinizi şekillendirecek.

Kova Burcu

Kova burçları için eğitim, seyahat ve yeni deneyimler ön plana çıkıyor. Hayata bakış açınızı değiştirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitim programına başlamak, farklı bir yere seyahat etmek ya da yeni insanlar tanımak mümkün. Bu dolunay, sizi konfor alanınızdan çıkararak daha geniş bir perspektife yönlendirebilir.

Balık Burcu

Balık burçları için ortak kazançlar, borçlar ve duygusal paylaşımlar gündemde. Maddi konularda başkalarıyla olan bağlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Aynı zamanda duygusal olarak derinleşeceğiniz bir süreçtesiniz. İlişkilerde güven, bağlılık ve paylaşım konuları ön plana çıkarken, bazı yüzleşmeler de yaşanabilir. Bu dönem, hem maddi hem de manevi anlamda dönüşüm getirebilir.