İlişkilerde en çok kalp kıran 5 burç: Bu burçlar farkında olmadan başkalarının kalbinde derin izler bırakabiliyor...

Astrolojide her burcun aşk dili farklıdır. Kimisi romantik ve fedakârken, kimisi gururu, özgürlüğü ya da kontrol ihtiyacı nedeniyle partnerini kırabilir. Peki, farkında olmadan başkalarının kalbinde derin izler bırakabilen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde en çok kalp kıran 5 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep burcu aşkı son derece yoğun ve tutkulu yaşar. Ancak aynı yoğunluk kırıldığında sertliğe dönüşebilir. Güven onun için her şeydir ve güveni sarsıldığında kolay kolay affetmez. İçine kapanır, duvar örer ve karşı tarafı duygusal olarak dışarıda bırakabilir. Bazen bilinçli şekilde mesafe koyarak ya da soğuk davranarak karşı tarafın da aynı acıyı hissetmesini isteyebilir. Bu nedenle en çok kalp kıran burçlar arasında sıkça anılır.

2. KOVA BURCU

Kova burcu mantık odaklıdır ve duygusal krizlerde geri çekilmeyi tercih eder. İlişkide bunaldığını hissettiğinde ani bir kararla uzaklaşabilir. Duygusal kopuşu hızlı yaşadığı için karşı taraf henüz sorunun farkına bile varmadan mesafe koymuş olabilir. Onun kalp kırması genellikle bağırıp çağırarak değil, sessizce hayatınızdan çıkmasıyla olur. Bu ani ve soğuk tavır, partner üzerinde derin bir hayal kırıklığı yaratabilir.

3. ASLAN BURCU

Aslan burcu sevdiğinde sahiplenici ve cömerttir; ancak gururu zedelendiğinde sertleşebilir. İlgi ve takdir görmediğini düşündüğünde içine kapanmak yerine tavrını net koyar. Özür dilemekte zorlanabilir ve gururunu korumak adına geri adım atmayabilir. Bu durum zaman zaman partnerini değersiz hissettirebilir. Aslan’ın kalp kırması çoğunlukla egosunun incinmesiyle ortaya çıkar.

4. KOÇ BURCU

Koç burcu açık sözlü ve direkt yapısıyla bilinir. İçinden ne geçiyorsa anında söyleyebilir ve çoğu zaman sözlerinin karşı tarafta nasıl bir etki bırakacağını düşünmez. Öfke anında kırıcı cümleler kurabilir. Aslında amacı üzmek değildir; fakat sabırsız ve fevri tavrı partnerini derinden yaralayabilir. Genellikle kalp kırdığını sonradan fark eder.

5. YAY BURCU

Yay burcu hayatı hafif ve özgür yaşamayı sever. Kısıtlandığını hissettiği anda geri çekilebilir. Bağlanmakta zorlandığı için ilişkide derinlik oluşmadan uzaklaşabilir. Duygusal sorumluluklardan kaçması ya da ciddi konuşmalardan rahatsız olması partnerini hayal kırıklığına uğratabilir. Yay’ın kalp kırması çoğu zaman bağlanamama ve özgürlüğü tercih etme üzerinden gerçekleşir.