İlişkilerde en fazla trip atan 4 burç: Bu burçların kalbi söylediğiniz her söze anında kırılabiliyor...

İlişkilerde küçük pürüzler, anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Ancak astrolojiye göre bazı burçlar, duygularını ifade etmek yerine trip atarak durumu daha karmaşık hale getirebilir. Bu burçlar, bazen sevgiyle, bazen de ince bir gururla küçük tepkiler verirler. Peki, kalbi söylediğiniz her söze anında kırılabilen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde en fazla trip atan 4 burç...





1. YENGEÇ BURCU

Yengeçler, oldukça duygusal ve korumacı bir yapıya sahiptir. Sevdiklerine karşı derin bağlılıkları vardır ancak incindiklerinde ya da ihmal edildiklerinde trip atmak onların kendini koruma mekanizmasıdır. Onlar için trip, aslında “Beni anla” demenin zararsız bir yoludur.





2. AKREP BURCU

Akrep burçları, hissettiklerini doğrudan söylemektense içine atmayı tercih eder. Öfke ve kırgınlıklarını uzun süre saklar, sonrasında ise beklenmedik triplerle partnerini şaşırtabilirler. Onlar için trip atmak, duygusal savunmalarını örten bir duvardır.





3. BALIK BURCU

Balıklar son derece hassas ve empatik burçlardır. Küçük bir ihmalkarlık ya da yanlış anlaşılma, onların trip atmasına neden olabilir. Tripleri genellikle duygusal karmaşalarının dışa vurumudur ve aslında derin bir sevgi ihtiyacından kaynaklanır.





4. TERAZİ BURCU

Barış ve uyumu seven Teraziler, genellikle trip atmak istemezler ancak kendilerini değersiz hissettiklerinde ya da haksızlığa uğradıklarında, ince ama etkili triplerle durumu ifade ederler. Onlar için trip, sınırlarını korumanın yumuşak bir yoludur.