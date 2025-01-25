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İlişkilerde fazlasıyla baskın olan 5 burç: Bu burçlar her zaman kendi istedikleri olsun istiyor...

Bazı burçlar, bol miktarda baskın ve kontrolcü olabilirler. Peki, her zaman kendi istedikleri olsun isteyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde fazlasıyla baskın olan 5 burç...

İlişkilerde fazlasıyla baskın olan 5 burç: Bu burçlar her zaman kendi istedikleri olsun istiyor...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 14:38

İlişkilerde denge, karşılıklı saygı ve anlayışlar önemlidir. Ancak bazı burçlar, doğaları bolluğunda daha baskın ve kontrolcü olma eğilimindeydi. Astrolojiye göre bu burçlar, ortaklarının üzerinde daha fazla söz hakkı talep edebilir ve bolde baskın bir rol oynama tercih edebilir. Peki, her zaman kendi istedikleri olsun isteyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde fazlasıyla baskın olan 5 burç...

1. KOÇ BURCU 

Koç burçları, zodyakın lider burçlarından biridir ve bu özellikleri onların tanıtımlarında da baskın yapar. Koç, her zaman ön planını yapmayı, yönlendirmeyi ve kararları almayı yedi bir yapıya sahiptir. Hızlı değişimler alır ve duygusal açıdan da oldukça cesur davranır. İlişkilerde genellikle partnerlerden daha fazla söz hakkı isterler. Bu, bazen onların baskın olmasına neden olabilir.

2. ASLAN BURCU 

Aslan burçları, doğal yönetim özelliklerine sahip ve dikkat çekmeyi yedi burçlardır. Ancak, bunların bolluğunda de baskı altında olması neden olabilir. Aslan, genellikle ortaklığın ilgisini tamamen üzerinde tutmayı ister ve yönlendirmeyi sever. Ego ve inançları yüksek olduğu için bazen kendi isteklerine göre şekillendirilebilirler. Partnerlerinin de kendilerine tapmalarını isterler.

3. AKREP BURCU 

Akrep burçları, tutkulu ve gizemli kişilikleriyle tanınır. Ancak bu tutku bazen kontrol isteğine dönüşebilir. Akrepler, bileşenlerde derin bağları dağıtırlar de, partnerlerini tamamen kendilerini ayırmak için baskı uygulayabilirler. Bu burç, güven ve sadakat bilgileri son derece hassas olduğu için ortağının hareketini dikkatle izleyebilir ve hatta gereksiz yere kontrol edebilir.

4. BOĞA BURCU 

Boğa burçları, sürekli kararlı ve bir yapıya sahiptir. Ancak bu özellikler, bazen bollukta bol miktarda bir şekilde baskı kurmalarına neden olabilir. Boğalar, bir araya gelen bir ilişki ve güven arayışında oldukları için, partnerlerine bazen “değişim yapma” ya da “daha ??fazla sorumluluk al” gibi yönlendirmelerle yaklaşabilirler. Bu davranış, Boğa'nın partnerine duygusal olarak baskı yapmasına yol açabilir.

5. YENGEÇ BURCU 

Yengeç burçları, duygusal olarak çok bağlıdır ve ortaklarını korumak isterler. Ancak bazen partnerinin özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde baskın bir davranışa dönüşebilir. Yengeç, ilgiliin duygusal şiddetine önem verdiği için, partnerinin onun hareketine duyusal bir tepki verebilir ve bazen onları fazla kollayıp koruyarak kontrol etmeye çalışır.


Etiketler: #Astroloji #burçlar #Baskın

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