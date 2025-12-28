İlişkilerde hep güçlü olmak zorunda hisseden 5 burç: Bu burçlar kontrol her zaman kendilerinde olsun istiyor...

Aşk, insanın en savunmasız olduğu alanlardan biridir. Ancak bazı burçlar için bu savunmasızlık kabul edilmesi zor bir durumdur. Sevdiklerinde bile kontrolü elden bırakmak istemez, zayıf görünmekten kaçınırlar. Peki, kontrol her zaman kendilerinde olsun isteyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde hep güçlü olmak zorunda hisseden 5 burç...

1. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu aşkta da hayatta olduğu gibi sağlam durmak ister. Duygusal olarak zorlandığında bile bunu karşı tarafa yansıtmaz. Güçlü görünmeyi bir sorumluluk gibi görür. Sevse bile duygularını ölçülü yaşar, kırıldığını belli etmez. Bu durum zamanla Oğlak burcunun iç dünyasında ciddi bir yük oluşturur.

2. ASLAN BURCU

Aslan burcu aşkta gururunu ön planda tutar. Sevilmediğini hissetse bile bunu dile getirmekten kaçınır. Güçlü, kendine güvenen taraf olmayı ister. Duygusal zayıflık göstermek Aslan için yenilgi gibidir. Bu yüzden içten içe kırılır ama sahnede dimdik durmaya devam eder.

3. AKREP BURCU

Akrep burcu duyguları çok derin yaşar ancak bunu göstermekten özellikle kaçınır. Aşkta kontrolü kaybetmek istemez. Güçlü görünmek, onun için kendini koruma yöntemidir. Kırıldığında ya da incindiğinde susar, içine kapanır ve duygularını tek başına yaşamayı tercih eder.

4. KOVA BURCU

Kova burcu aşkta duygusal zayıflık göstermemek için mesafeli durabilir. Hissettiği şeyler derin olsa bile mantığını ön planda tutar. Güçlü ve bağımsız görünmek onun için çok önemlidir. Bu yüzden duygusal ihtiyaçlarını geri plana atarak güçlü kalmaya çalışır.

5. BAŞAK BURCU

Başak burcu ilişkilerde kontrollü olmayı sever. Aşkta bile duygularını analiz eder. Zorlandığında bunu açıkça dile getirmek yerine güçlü durmayı seçer. Kırıldığında bile “abartmıyorum” diyerek kendini bastırır. Bu durum zamanla içsel bir yorgunluğa dönüşebilir.