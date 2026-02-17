Merve Kır Müftüoğlu CHP'den istifa etti: Geçeceği partiyi açıkladı, kullandığı marş dikkat çekti

CHP eski Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve 28. Dönem Zonguldak Milletvekili adayı Merve Kır Müftüoğlu, partisinden istifa ettiğini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

Müftüoğlu, siyasete Anahtar Parti'de devam edeceğini açıklayarak, "Bulduğumdan daha güzel bir memleket bırakabilmek sorumluluğuyla siyasete başladığım o ilk günkü coşkumla, siyasi mücadelemi Türkiye’mize yeni bir umut olabileceğini düşündüğüm Anahtar Parti çatısı altında sürdürme kararı aldım. Anahtar Parti’nin ortaya koyduğu siyasi iddianın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kararlılığı ve netliği temsil ettiğine inanıyorum" dedi.

Ayrıca açıklamasında Müftüoğlu, "Maalesef ki günümüzde Türkiye’de siyaset kısır bir döngünün içerisine girmiş durumda. Oysa Türkiye’nin ihtiyacı, içine sıkıştığı kısır tartışmaları aşacak; kısa vadeli tartışmalarla vakit kaybetmeyen, net bir yön ve kararlılık ortaya koyan bir siyasi iradedir. Siyaset geçmişe takılanların değil geleceği inşaa edenlerin işi olmalıdır" dedi.

Öte yandan, Müftüoğlu’nun istifasını açıkladığı videoda Rus Kızılordu Korosu’nun dünyaya tanıttığı ‘Polyushka Polye’ marşını kullanması dikkat çekti.