Tapu sahipleri için 1 Mart uyarısı: Emlak vergisinde kimler muaf, ödeme nasıl yapılır?

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren 2026 emlak vergisi için ilk taksit süreci 1 Mart 2026’da başlayacak. Ödemeler 31 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Uzmanlar, gecikme zammı riskine karşı işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini belirtiyor.

Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi, iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit mart–mayıs döneminde yatırılırken, ikinci taksit kasım ayında ödeniyor.

ZAMANINDA ÖDENMEYEN EMLAK VERGİSİNE GECİKME ZAMMI

Ödeme süresini kaçıran mülk sahipleri için gecikme zammı uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan gecikme faizi, borcun her ay artmasına yol açıyor.

Bu nedenle tapu sahiplerinin 31 Mayıs tarihini geçirmemesi önem taşıyor. Sürenin aşılması durumunda hem ana para hem de faiz yükü yükseliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL VE NEREDEN YAPILIYOR?

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu ilçe veya il belediyelerine gerçekleştiriliyor. Dijital altyapının gelişmesiyle birlikte ödeme kanalları da çeşitlendi:

Belediye veznelerinden nakit veya kredi kartıyla,

Belediyelerin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla,

Anlaşmalı bankaların şubeleri ve internet bankacılığı üzerinden,

e-Devlet sistemi üzerinden borç sorgulama bağlantıları kullanılarak.

Bu yöntemler, özellikle birden fazla gayrimenkule sahip olanlar ile yurtdışında yaşayan yurttaşlar için kolaylık sağlıyor.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Her tapu sahibi emlak vergisi ödemekle yükümlü değil. Mevzuat kapsamında belirli şartları taşıyan bazı gruplar muafiyet hakkından yararlanabiliyor.

Brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olan;

Emekliler,

Engelliler,

Geliri olmayan ev hanımları,

Şehit yakınları ve gaziler

emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ancak muafiyetten yararlanabilmek için ilgili belediyeye başvurarak beyanname verilmesi gerekiyor.

TAPU SAHİPLERİNE SON GÜN UYARISI

1 Mart’ta başlayacak ilk taksit döneminde ödemesini süresinde yapmayan tapu sahipleri gecikme zammıyla karşı karşıya kalacak. Uzmanlar, faiz yükü oluşmaması ve son gün yoğunluğunun yaşanmaması için emlak vergisi ödemelerinin erken tamamlanmasını öneriyor.