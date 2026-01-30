İlişkilerde kendini tüketen 5 burç: Bu burçlar sevdiği kişi için kendi sınırlarını, ihtiyaçlarını ve hatta kimliğini geri plana atıyor...

Aşk herkes için farklı bir deneyimdir. Kimi dengede kalmayı başarırken, kimi sevgi uğruna kendinden fazlasıyla verir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki ilişki içinde farkında olmadan kendini tüketir; karşı taraf mutlu olsun diye kendi mutluluğundan vazgeçer. Peki, sevdiği kişi için kendi sınırlarını, ihtiyaçlarını ve hatta kimliğini geri plana atan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde kendini tüketen 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu sevdiğinde koruyucu, şefkatli ve fedakâr olur. Partnerinin duygusal ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyar. Sorunları çözmek için sürekli çabalarken kendi yorgunluğunu fark etmez. Zamanla ilişki onun için bir yük hâline gelse bile vazgeçmekte zorlanır.

2. BALIK BURCU

Balık burcu aşkı idealleştirir. Sevdiği kişiyi olduğu hâliyle değil, olmasını istediği hâliyle görür. Karşı tarafın hatalarını görmezden gelirken kendi duygusal sınırlarını aşar. Fazla empati yapması, onun tükenmesine neden olabilir.

3. BAŞAK BURCU

Başak burcu ilişkide “daha iyisini yapmalıyım” düşüncesiyle hareket eder. Partnerini mutlu etmek için sürekli kendini düzeltmeye, eksiklerini gidermeye çalışır. Bu çaba zamanla kendine yönelik sert eleştirilere ve duygusal yorgunluğa dönüşür.

4. TERAZİ BURCU

Terazi burcu ilişkide uyumu korumak adına kendi isteklerinden vazgeçebilir. Tartışmalardan kaçınmak için susmayı seçer. Sevdiği kişiyle arasındaki dengeyi sağlamak isterken kendi iç dengesini kaybedebilir.

5. AKREP BURCU

Akrep burcu aşkta derin bağlar kurar ve sevdiğinde tamamen teslim olur. Tutku, sahiplenme ve yoğun duygular Akrep’i güçlü hissettirse de bu yoğunluk onu içten içe yıpratabilir. Kontrol ihtiyacı ve duygusal derinlik, tükenmişliğe yol açabilir.