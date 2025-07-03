İlişkilerde söz vermeyip hissettiren 4 erkek burcu: Bu burçlar sözle değil eylemle konuşuluyor

“Beni seviyor ama hiç söylemiyor” cümlesi çoğu zaman kadınların dilindedir. Oysa bazı erkek burçları sevgi sözcükleri yerine, tutumlarıyla derin bir bağ kurar. Onlardan "seni seviyorum" duymak zor olabilir ama yaptığı jestler, koruyucu halleri, yanında olma şekli duygularını açıkça belli eder. İşte ilişkide sözden çok davranışıyla seven, sevdiğini hissettiren 4 erkek burcu.

OĞLAK BURCU

Oğlak erkeği, duygularını konuşarak anlatmaktan pek hoşlanmaz. Onun için sevgi, sorumluluk almak ve destek olmakla ölçülür. Bir ilişkiye baş koyduysa, her adımını planlı atar ve sizi hayatına dahil etmeye başlar. Sürpriz romantizmler değil ama güven dolu bir gelecek vadeder. Onun sessiz sadakati, sevginin en güçlü ifadesidir.

BAŞAK BURCU

Başak erkeği için “detaylar” her şeydir. Sevdiği insanın kahvesini nasıl içtiğini, hangi şarkıyı sevdiğini, nelerden hoşlanmadığını ezbere bilir. Sözle büyük cümleler kurmak yerine, sizi düşündüğünü gösterecek küçük ama anlamlı jestler yapar. Sessiz bir sevgi dili vardır ama bu sadelik, samimiyetin ta kendisidir. Onun sevgisini okumak için davranışlarına bakmanız yeterlidir.

KOVA BURCU

Kova erkekleri, duygularını ifade etme konusunda ketum olabilirler. Sevdiğini itiraf etmek yerine, zamanını ve enerjisini size ayırarak bunu hissettirir. Sizi hayatındaki özel alanlarına dahil eder: fikirlerine danışır, birlikte üretmek ister. Onun sevgisi alışılmışın dışında ve daha çok zihin üzerinden kuruludur. Ama bir kez bağlandığında, o bağ oldukça derin ve gerçek olur.

YAY BURCU

Özgürlüğüne düşkün Yay erkeği, kolay kolay “aşık oldum” demez. Ama sizinle birlikte vakit geçiriyorsa, onunla birlikte dünyayı keşfediyorsanız, bu onun sevgisinin en açık göstergesidir. İlişkide sıkı sıkıya bağlı olmasa da, içten gelen bir sevgiyle yaklaşır. Duygularını sözlere değil, birlikte yaşanacak maceralara döker.



