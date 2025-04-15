İlişkilerde yarı yolda bırakan 5 burç: Bu burçlar kurduğunuz hayalleri heba edebilir....

Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:26

Güncelleme: 15.04.2025 - 17:26

Aşk, tutku ve bağlılık her ilişkide önemli bir yer tutar. Fakat bazı burçlar, duygularının peşinden gitmek konusunda oldukça tutarsız olabilir. Bugün "çok aşığım" derken, yarın aniden uzaklaşabilirler. Bu burçların çoğu değişken ruh halleri, özgürlük düşkünlükleri veya bağlanma korkuları nedeniyle ilişkilerde istikrarlı kalmakta zorlanabilir. Peki, kurduğunuz hayalleri heba edebilecek kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde yarı yolda bırakan 5 burç...

1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu, değişkenliğiyle meşhurdur. Duygularını bir gün çok yoğun yaşarken, ertesi gün hiçbir şey hissetmiyor gibi davranabilir. Heyecan arayışı ve çabuk sıkılması, uzun soluklu bir ilişkiyi sürdürebilmesini zorlaştırır. Bir anda ortadan kaybolabilir veya hiçbir açıklama yapmadan geri çekilebilir.

2. YAY BURCU

Yay burçları özgürlüklerine son derece düşkündür. Bağımlı ya da kısıtlanmış hissettikleri anda ilişkiyi bitirme eğilimindedirler. En başta son derece heyecanlı ve ilgili görünseler de bağlanma vakti geldiğinde mesafe koyabilirler. Macera tutkuları, onları uzun ilişkilerden uzaklaştırabilir.

3. KOÇ BURCU

Koç burçları tutkulu ve hızlıdır. Bir ilişkiye ani bir heyecanla başlayabilirler fakat bu hızla sıkılıp geri çekilme ihtimalleri de yüksektir. Yeni bir ilgi alanı ya da kişi, dikkatlerini anında başka yöne çevirebilir. Sabırsız yapıları, sorunlar karşısında kolayca geri adım atmalarına neden olur.

4. KOVA BURCU

Kova burçları, duygularını mantık süzgecinden geçirerek yaşayan bireylerdir. Aşka karşı mesafeli durabilirler ve bağlanmak konusunda ciddi zorluklar yaşarlar. Kendi iç dünyalarına çekildiklerinde partnerleriyle bağlarını koparmaları an meselesi olabilir. Bazen siz hâlâ ilişkinin içinde sanarken, onlar çoktan gitmiş olabilir.

5. BALIK BURCU

Romantik ve duygusal görünmelerine rağmen, Balık burçları gerçeklerle yüzleşmekten kaçabilir. Sorumluluk almak zorunda kaldıklarında ya da duygusal baskı hissettiklerinde geri çekilirler. "Hayal kırıklığına uğradım" diyerek bir anda ilişkiyi bitirmeleri mümkündür. Duygusal iniş çıkışları, güven ilişkisini zorlar.