İlişkisinde uzun vadeli planlar yapan 3 burç: Bugünü değil, geleceği düşünen burçlar...

Aşk herkes için farklı anlamlar taşır. Kimi anı yaşar, kimi ise geleceği düşünür. İşte, ilişkisinde uzun vadeli planlar yapan 3 burç...

OĞLAK (31 ARALIK – 18 OCAK)

Oğlak burcu, ilişkide netlik ve hedef ister. Evlilik, kariyer ve ortak yaşam gibi konuları erkenden düşünür.

BOĞA (19 NİSAN – 19 MAYIS)

Güven ve istikrar arayan Boğa burcu, uzun soluklu ilişkilerden yanadır. Geleceği olmayan bağlara yatırım yapmaz.

YAY (21 KASIM – 20 ARALIK)

Özgürlüğüyle bilinse de, bağlandığında hayat planlarını partneriyle uyumlu hale getirmeye çalışır.