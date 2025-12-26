Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.12.2025 22:42:00
Haber Merkezi
İlişkisinde uzun vadeli planlar yapan 3 burç: Bugünü değil, geleceği düşünen burçlar...

Bazı burçlar için ilişki anlık bir heyecan değil, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Onlar daha ilk aylarda bile uzun vadeli planlar kurmaya başlar. İşte, ilişkisinde uzun vadeli planlar yapan 3 burç...

Aşk herkes için farklı anlamlar taşır. Kimi anı yaşar, kimi ise geleceği düşünür. İşte, ilişkisinde uzun vadeli planlar yapan 3 burç...

OĞLAK (31 ARALIK – 18 OCAK)

Oğlak burcu, ilişkide netlik ve hedef ister. Evlilik, kariyer ve ortak yaşam gibi konuları erkenden düşünür.

BOĞA (19 NİSAN – 19 MAYIS)

Güven ve istikrar arayan Boğa burcu, uzun soluklu ilişkilerden yanadır. Geleceği olmayan bağlara yatırım yapmaz.

YAY (21 KASIM – 20 ARALIK)

Özgürlüğüyle bilinse de, bağlandığında hayat planlarını partneriyle uyumlu hale getirmeye çalışır.

