İnsanları hayatından kolayca çıkarabilen 5 burç: Bu burçlar sınırlarının aşılmasına asla tahammül edemiyor...

Astrolojide her burç ilişkilerde farklı bir bağlanma ve kopma biçimine sahiptir. Kimi burçlar ne yaşanırsa yaşansın tutunmayı seçerken, kimileri için bir noktadan sonra devam etmek mümkün değildir. Peki, sınırlarının aşılmasına asla tahammül edemeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, insanları hayatından kolayca çıkarabilen 5 burç...

1. KOVA BURCU

Kova burcu duygusal mesafeyi korumayı bilen burçların başında gelir. İlişkide kendini kısıtlanmış hissettiği anda geri çekilir. Bağ kurmuş olsa bile, zihinsel olarak karar verdiğinde kopuşu hızla gerçekleştirir. İnsanları hayatından çıkardığında geri dönmesi oldukça zordur.

2. AKREP BURCU

Akrep burcu için güven her şeydir. Bir kez ihanete uğradığını ya da sınırlarının aşıldığını hissettiğinde, bağları tamamen koparır. Dışarıdan ani bir karar gibi görünse de, Akrep bu noktaya gelene kadar çok kez düşünmüş ve tartmıştır. Sildiği kişiyi tekrar hayatına alması neredeyse imkânsızdır.

3. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu ilişkilerinde netlik arar. Saygı ve ciddiyet zedelendiğinde, duygularını bastırarak mesafe koyar. İnsanları hayatından çıkarması dramatik değildir; sessiz ve kesin olur. Oğlak için kopuş, geleceğini koruma refleksidir.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu yaşananları defalarca analiz eder. Uyum bozulduğunu fark ettiğinde, ilişkide kalmanın kendisine zarar verdiğini düşünür ve uzaklaşır. Duygusal tepkiler vermektense mantıklı bir kopuşu tercih eder. Bu yüzden insanlar onun ne zaman vazgeçtiğini çoğu zaman geç fark eder.

5. KOÇ BURCU

Koç burcu sabırsızdır ve sınırları zorlandığında ani kararlar alabilir. Hayatından çıkardığı kişilere karşı geri adım atmaz. Tartışmalar, hayal kırıklıkları ya da saygısızlık gördüğünde anlık bir refleksle bağları koparır ve yoluna devam eder.