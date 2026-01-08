ABD’de ICE ajanları bir kadını vurarak öldürdü: Halk sokağa indi, ABD bayraklarını yaktılar!

ABD'nin Minnesota eyaleti yer alan Minneapolis kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar bir kadını vurarak öldürdü.

Ajanın ‘aracından in’ emrine karşı gelerek aracını hareket ettiren 37 yaşındaki kadın, kurşunların hedefi oldu. Ajanın, vurduğu kadın hayatını kaybetti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın "iç terör eylemi" olduğunu iddia ederek, "ICE memurlarımız uygulama görevindeydiler ve Minneapolis'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle karda mahsur kaldılar. Aracını itmeye çalışırken, bir kadın onlara ve çevrelerindeki kişilere saldırdı ve aracını üzerlerine sürerek ezmeye çalıştı" dedi.

“savunma amaçlı ateş açtı"

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, yaptığı açıklamada, kadının ICE ajanlarını ezmeye çalıştığını iddia ederek, "Bir ICE ajanı, kendi hayatı, meslektaşlarının hayatları ve halkın güvenliği için endişelenerek savunma amaçlı ateş açtı. Aldığı eğitimi kullanarak kendi hayatını ve meslektaşlarının hayatını kurtardı" ifadelerini kullandı.

McLaughlin, kadının 'isyancılar' grubunun bir parçası olarak nitelendirdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İTİRAZ: ‘BİR AJANIN PERVASIZCA G ÜÇ KULLANMASI…’

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın videosunu izlediğini ve ajanın eylemlerinin meşru müdafaa olmadığını savundu.

Frey, "Bu, bir ajanın pervasızca güç kullanması sonucu bir kişinin ölümüne, öldürülmesine yol açan bir olaydı" dedi.

Frey, kadının ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekerek, kadının arabasını ajana doğru sürdüğüne veya arabasını silah olarak kullandığına dair bir bulgu olmadığını belirtti.

Frey, ICE'ye Minneapolis'ten "defolup gitmesi" mesajını ilettiğini söyleyerek, "ICE'nin Minneapolis'te varlığının ilk aşamalarından beri bu anı korkuyla bekliyorduk" dedi.

Minneapolis Belediye Meclisi üyesi Jason Chavez, kadının "bir gözlemci" olduğunu ve mahalledeki göçmenleri koruduğunu ifade etti.

"BU PROPAGANDA MAKİNESİNE İNANMAYIN"

Minnesota Valisi Tim Walz, olayın videosunu izlediğini belirterek, "Bu propaganda makinesine inanmayın. Eyalet, hesap verebilirlik ve adaleti sağlamak için tam, adil ve hızlı bir soruşturma yapılmasını sağlayacak" dedi.

FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI

FBI, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklayarak, "Soruşturma protokolümüze uygun olarak, olay inceleniyor ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içindeyiz" dedi.

HALK SOKA ĞA İNDİ: ABD BAYRAKLARINI YAKTILAR

Olayın ardından çok sayıda kişi sokağa inerek, ICE ajanlarını protesto etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Söz konusu protestolarda ABD bayrağının yakıldığı da görüldü.

Protesto anları böyle görüntülendi pic.twitter.com/RDbcntIaLN — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 7, 2026

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: İZLEMESİ KORKUNÇ BİR ŞEY

ABD Başkanı Donald Trump Minnesota eyaletinde meydana gelen olayda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanının 'meşru müdafaa' içinde hareket ettiğini söyledi.

Trump, Minneapolis'teki olayı “izlemesi korkunç bir şey” olarak nitelendirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çığlık atan kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı süren kadın çok düzensiz davranıyor, engel oluyor ve direniyordu. Ardından şiddetli, kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü. Memur da meşru müdafaa amacıyla kadını vurdu” ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında "Durumun tamamı inceleniyor, ancak bu olayların yaşanmasının nedeni, radikal solun her gün kolluk kuvvetleri ve ICE ajanlarını tehdit etmesi, saldırması ve hedef almasıdır” dedi.