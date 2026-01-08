Kaçıngan bağlanma gösteren 3 burç

Kaçıngan bağlanma, kişinin ilişki içinde duygusal yakınlıktan kaçınmasıyla kendini gösterir. Astrolojide bazı burçlar bu eğilimi daha sık sergiler.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Kova burcu özgürlüğüne düşkündür. Duygusal bağ derinleştikçe mesafe koyabilir. Sevse bile bunu göstermekte zorlanır ve bireyselliğini korumak ister.

İKİZLER (20 MAYIS – 20 HAZİRAN)

İkizler burcu bağlanma konusunda kararsızdır. Bir gün çok yakınken, ertesi gün geri çekilebilir. Bu değişkenlik, kaçıngan bağlanma olarak algılanabilir.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Yay burcu için bağlanmak, özgürlükten ödün vermek gibi hissedilebilir. İlişki ciddileştikçe kaçma eğilimi gösterebilir ve mesafeyi korumayı seçer.