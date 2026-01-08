Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kaçıngan bağlanma gösteren 3 burç

Kaçıngan bağlanma gösteren 3 burç

8.01.2026 23:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kaçıngan bağlanma gösteren 3 burç

Yakınlaştıkça uzaklaşan, bağ kurdukça geri adım atanlar… Bu burçlar ilişkide mesafeyi korumayı tercih ediyor.

Kaçıngan bağlanma, kişinin ilişki içinde duygusal yakınlıktan kaçınmasıyla kendini gösterir. Astrolojide bazı burçlar bu eğilimi daha sık sergiler.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Kova burcu özgürlüğüne düşkündür. Duygusal bağ derinleştikçe mesafe koyabilir. Sevse bile bunu göstermekte zorlanır ve bireyselliğini korumak ister.

İKİZLER (20 MAYIS – 20 HAZİRAN)

İkizler burcu bağlanma konusunda kararsızdır. Bir gün çok yakınken, ertesi gün geri çekilebilir. Bu değişkenlik, kaçıngan bağlanma olarak algılanabilir.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Yay burcu için bağlanmak, özgürlükten ödün vermek gibi hissedilebilir. İlişki ciddileştikçe kaçma eğilimi gösterebilir ve mesafeyi korumayı seçer.

İlgili Konular: #burç