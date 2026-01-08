Kaçıngan bağlanma gösteren 3 burç

Kaçıngan bağlanma, kişinin ilişki içinde duygusal yakınlıktan kaçınmasıyla kendini gösterir. Astrolojide bazı burçlar bu eğilimi daha sık sergiler.
KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)
Kova burcu özgürlüğüne düşkündür. Duygusal bağ derinleştikçe mesafe koyabilir. Sevse bile bunu göstermekte zorlanır ve bireyselliğini korumak ister.
İKİZLER (20 MAYIS – 20 HAZİRAN)
İkizler burcu bağlanma konusunda kararsızdır. Bir gün çok yakınken, ertesi gün geri çekilebilir. Bu değişkenlik, kaçıngan bağlanma olarak algılanabilir.
YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)
Yay burcu için bağlanmak, özgürlükten ödün vermek gibi hissedilebilir. İlişki ciddileştikçe kaçma eğilimi gösterebilir ve mesafeyi korumayı seçer.