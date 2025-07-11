Kadın dilinden anlamayan 4 erkek burcu: Bu erkekler ne desen anlamıyor

İlişkilerde karşı tarafı anlamak, en az sevmek kadar önemlidir. Ancak bazı erkek burçları, kadınların duygusal dünyasına girmekte ve ince mesajlarını çözmekte ciddi sıkıntı yaşar. Onlar için “bir şey yok” gerçekten bir şey olmayabilir ya da gözyaşlarının altındaki nedeni göremeyebilirler. Astrolojide kadın diline en yabancı 4 erkek burcu bu listede yer alıyor…

KOÇ BURCU

Koç burcu erkeği doğrudanlığa alışkındır, dolaylı anlatımları ya da imaları kolay kolay anlamaz. Kadının söylediklerini değil, yaptıklarını baz alır; sezgisel değil mantıksal ilerler. Aceleci yapısı nedeniyle duygusal detayları atlar, sadece sonuca odaklanır. Bu da ilişkilerde çoğu zaman “beni hiç anlamıyorsun” cümlesiyle karşılaşmasına neden olur. Niyetinde kötü olmasa da, empati konusunda sınıfta kalabilir.

YAY BURCU

Özgürlüğüne düşkün Yay erkeği, duygusal mesajları hafife alabilir ya da göz ardı edebilir. Kadının duygusal beklentilerini “drama” gibi yorumlaması mümkündür. İlgisiz değil ama çoğu zaman dalgın ya da başka planlara odaklıdır. Söylenenin alt metnini anlamak yerine, lafı olduğu gibi alır. Bu da onu kadın diline karşı epey duyarsız yapabilir.

KOVA BURCU

Mantık insanı olan Kova erkekleri, duygularla hareket etmeyi genelde zayıflık olarak görür. Kadının duygusal ihtiyacını analiz etmeye çalışır ama kalpten değil, zihinden çözmeye çalıştığı için hata yapar. Soğukkanlı yapısı, karşısındaki kadını anlaşılmamış hissettirebilir. “Neyi neden hissettin” gibi sorgulayıcı tavırları, empatiyi zorlaştırır. Kadınlar onu genellikle “uzaylı” gibi görebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu erkeği, duygularla değil sorumluluklarla ilgilenir. Partnerinin üzgün olduğunu görse bile “zamanla geçer” diyerek ilgiyi en aza indirebilir. Kadının duygusal beklentilerine karşılık vermekte yavaş kalır. Sevse bile bunu göstermeyi bilmez, bu da kadınları çoğu zaman değersiz hissettirebilir. Onun için “birlikte olmak” yeterliyken, kadınlar “anlaşılmak” ister.