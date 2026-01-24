Karısının gözüne ne yapsa giremeyen 4 erkek burcu: Bu burçlar ne yapsa yetemiyor

İlişkilerde “görülmek” ve “takdir edilmek” kadar, karşı tarafı gerçekten anlayabilmek de belirleyici. Kimi erkekler sevgisini davranışlarıyla göstermeye çalışırken, kimi ise hislerini saklayıp mesafeli durmayı tercih ediyor. Bu durum, özellikle evlilikte “Ne yapsam olmuyor” hissini büyütebiliyor. Astrolojide bazı burçlar ise iletişim tarzı, gurur düzeyi ve duygusal tepkileri nedeniyle eşinin gözünde bir türlü “tam puan” alamayan grupta anılıyor.

OĞLAK BURCU

Oğlak erkeği sorumluluk alır, çalışır, evini geçindirir ama bunu duygusal bir dile dökmekte zorlanır. Eşi ise çoğu zaman “Tamam ama sevdiğini de hissettirmiyor” diye düşünebilir. Fazla ciddi ve kontrollü tavrı, romantik beklentileri karşılamasını zorlaştırır. Oğlak iyi niyetle düzen kurarken, karşı taraf ilgi ve sıcaklık arayabilir. Bu yüzden emekleri görünmez hale gelebilir.

BAŞAK BURCU

Başak erkeği detaycıdır; sevgisini “düzeltmek” ve “iyileştirmek” üzerinden gösterir. Ancak eleştirel dili zamanla partnerini yıpratabilir ve yaptığı iyilikler bile baskı gibi algılanabilir. Eşi, takdir görmek isterken sürekli eksik arandığını hissedebilir. Başak erkeği iyi niyetle mükemmellik peşindeyken, ilişki içinde duygusal güveni zedeleyebilir. Sonuçta ne yaparsa yapsın “yetersiz” görülme döngüsü oluşur.

AKREP BURCU

Akrep erkeği derin sever ama bunu açıkça ifade etmek yerine kontrol etmeyi tercih edebilir. Kıskançlık, kuşku ve sert tepkiler, ilişkide güven alanını daraltır. Eşi onun sevgisini hisseder ama aynı zamanda sürekli bir gerilimle yaşadığını düşünebilir. Akrep erkeği sadakat beklerken, karşı taraf özgürlük ve huzur isteyebilir. Bu çatışma, “Ne yapsa göze giremiyor” hissini güçlendirir.

ASLAN BURCU

Aslan erkeği gösterişli sever, büyük jestler yapar ama çoğu zaman karşılığında alkış bekler. Eşi ise bazen “Benim ihtiyaçlarım değil, onun egosu besleniyor” diye hissedebilir. Aslan’ın gururu ve haklı çıkma isteği, küçük tartışmaları büyütebilir. İyi niyetle liderlik etmeye çalışırken, karşı tarafın duygularını geri plana itebilir. Böyle olunca emekleri etkileyici görünse bile, eşinin gözünde yeterli olmayabilir.