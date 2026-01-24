Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem!

24.01.2026 00:30:00
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD verilerine göre, 24 Ocak 2026 tarihinde saat 00.24.37’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 5.1 (Mw) büyüklüğünde deprem kaydedildi. Enlem 39.19139 kuzey, boylam 28.29083 doğu koordinatlarında meydana gelen depremin derinliği 11.04 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı

