Karısıyla bir türlü anlaşamayan 4 erkek burcu: Bu burçlar aynı evin içerisinde farklı gezegenlerde yaşıyor

Evlilik, sabır ve anlayış gerektiren bir yolculuk. Ancak bazı burç erkekleri bu yolculuğu adeta bir sinir testine çevirebiliyor. Astrolojik haritalara göre, bazı erkekler karılarıyla sürekli didişmeye daha yatkın; ya duygularını anlatamıyorlar ya da yönetmeyi fazla seviyorlar. İşte ev içi çatışmaların en ateşli dört erkek burcu...

KOÇ BURCU

Koç erkeği sözünü sakınmaz, düşündüğünü anında söylemek ister. Bu dürüstlük bazen kırıcı olabileceği gibi, sabırsız yapısıyla eşinin duygusal ihtiyaçlarını göz ardı edebilir. Tartışmalarda “haklı olmak” onun için “mutlu olmaktan” daha önemlidir. Eşiyle sürekli bir güç savaşı içine girebilir. Bir adım geri atmayı öğrenmediği sürece uyumu sağlamak zor olur.

OĞLAK BURCU

Disiplinli, kontrollü ve gelenekçi Oğlak erkeği duygularını göstermek konusunda oldukça ketumdur. Eşinin ilgi ve anlayış beklentilerini çoğu zaman “gereksiz hassasiyet” olarak görebilir. Hayatı planlamakla o kadar meşguldür ki, duygusal anlara yer açmayı unutabilir. Soğuk tavırları ev içinde bir duvar örülmesine neden olabilir. Karısıyla arasında mesafe oluşması kaçınılmaz olur.

ASLAN BURCU

Aslan erkeği ilişkisinde merkezde olmayı sever. Takdir edilmediğini hissettiği anda huysuzlaşabilir ve kırıcı olabilir. Eşinden sürekli ilgi beklerken, onun ihtiyaçlarını ikinci plana atabilir. Kendisini yönetilmez bir lider gibi görür, bu da ilişkide denge kurmayı zorlaştırır. Tartışmalarda alttan almak onun doğasına aykırıdır.

YAY BURCU

Özgürlüğüne düşkün, laf dinlemeyi pek sevmeyen Yay erkeği evliliğin kurallı yapısına kolay adapte olamaz. “Beni kısıtlama” mottosuyla hareket eder, bu da eşinde değersizlik hissi yaratabilir. Ciddiyet gerektiren konularda bile her şeyi hafife alabilir. Sorumluluktan kaçtığı zamanlarda gerginlik kaçınılmaz olur. Onunla anlaşmak bazen sabır maratonuna dönüşebilir.