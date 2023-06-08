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Kavgacı 5 burç: İnsana hayatı zehir ederler ve her ortamı gererler

Bazı burçlar çok kavgacı... Yapılan araştırmada kavgacı burçlar belli oldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 09:22
Kavgacı 5 burç: İnsana hayatı zehir ederler ve her ortamı gererler
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Bazı insanlar çok mutlu bazı insanlar ise çok sinirli olurlar. Hayatları boyunca kavga etmek için dünyaya gelmiş 5 burç bulunuyor. Yapılan bir araştırmada en sinirli ve kavgacı 5 burç belli oldu. 

İşte size kavgacı 5 burç hakkında bilgi:


**1. Koç Burcu:**

Koç burcu insanları, savaşçı bir ruha sahiptirler. Kendilerine güvenleri yüksek olması nedeniyle, hızlıca karar alırlar ve harekete geçerler. Bu nedenle, diğer insanlarla çatışmalar yaşayabilirler. Ayrıca, sabırsız olmaları nedeniyle, hızlıca öfkelenirler.


**2. Boğa Burcu:**

Boğa burcu insanları, inatçı bir yapıya sahiptirler. Kendi fikirlerine sıkı sıkıya bağlı oldukları için, diğer insanlarla çatışmalar yaşayabilirler. Ayrıca, kıskanç bir yapıya sahip olabilirler ve kolayca öfkelenirler.

**3. Aslan Burcu:**

Aslan burcu insanları, kendilerine güvenleri yüksek olan insanlardır. Kendilerini diğer insanlardan üstün görürler ve liderlik özellikleri vardır. Bu nedenle, diğer insanlarla çatışmalar yaşayabilirler. Ayrıca, kontrolcü bir yapıya sahip oldukları için, kolayca öfkelenirler.


**4. Akrep Burcu:**

Akrep burcu insanları, tutkulu bir yapıya sahiptirler. Kendilerine güvenleri yüksek olduğu için, diğer insanlarla çatışmalar yaşayabilirler. Ayrıca, kıskanç bir yapıya sahip olabilirler ve kolayca öfkelenirler.


**5. Oğlak Burcu:**

Oğlak burcu insanları, inatçı ve kontrolcü bir yapıya sahiptirler. Kendi fikirlerine sıkı sıkıya bağlı oldukları için, diğer insanlarla çatışmalar yaşayabilirler. Ayrıca, sabırsız olmaları nedeniyle, hızlıca öfkelenirler.


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