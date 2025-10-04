Kaygıya en yatkın 3 burç: Sürekli endişe edenler...

Bazı burçlar, en ufak ayrıntıda bile endişe duymaktan kendilerini alamazlar. Onlar için hayat çoğu zaman “ya şöyle olursa?” sorusuyla geçer. İşte kaygıya en yatkın 3 burç...
BAŞAK (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)
Başak burçları mükemmeliyetçi yapıları nedeniyle sürekli endişe eder. Planladıkları gibi gitmeyen en küçük detay bile onları kaygılandırabilir.
YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Sevdiklerini kaybetme korkusu Yengeç burçlarının en büyük kaygı kaynağıdır. Duygusal bağlarının yoğunluğu, onları endişeli hale getirebilir.
OĞLAK (22 ARALIK - 19 OCAK)
Sorumluluk duygusu ağır basan Oğlak burçları, hayatın her alanında en kötü senaryoyu düşünerek hareket eder. Bu da onları sürekli kaygılı bir hale sokabilir.