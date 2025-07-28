Kendi zihninin gürültüsüne katlanamayan 5 burç: Bu burçlar kafalarının içindeki sesleri bir türlü susturamıyor...

Astrolojide bazı burçlar vardır ki dış dünyanın kalabalığından değil, kendi iç dünyalarının karmaşasından yorulurlar. Gün içinde yaşadıkları, duydukları ya da hissettikleri her detay zihninde tekrar tekrar oynar. Durduk yere bir konuyu kurcalayıp uykusuz kalabilirler. Sessizliği ararlar ama iç sesleri hiçbir zaman susmaz. Peki, kafalarının içindeki sesleri bir türlü susturamayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, kendi zihninin gürültüsüne katlanamayan 5 burç...

1. İK İ ZLER BURCU

İkizler burcu için durmak, düşünmek demektir ve bu genelde pek iyi sonuçlanmaz. Zihni sürekli çalışır, fikir üretir, olasılıkları sorgular. Bir cümleden bin anlam çıkarabilir. Kendi iç sesine kulak verdikçe daha çok yorulur ama onu susturmayı da bir türlü başaramaz.

2. BA Ş AK BURCU

Başak burcu detaycı yapısıyla bilinir ama bu detaycılık zamanla bir iç işkenceye dönüşebilir. Olayları analiz etmeyi bırakmaz, “ya öyle olursa?” sorusuyla kendini yorar. Günler önce yaşanan bir konuşmayı hâlâ kafasında evirip çevirebilir. Düşüncelerini susturmak onun için tam bir meydan okumadır.

3. BALIK BURCU

Balık burcu duygularının içinde yüzmeyi sever ama bazen bu duygular düşünce seline dönüşür. Zihni, geçmiş ve gelecek arasında sürekli dolaşır. Olayları hayal gücüyle yeniden kurgular, olmayan senaryolarda bile kaybolabilir. En çok da kendi kalbine söylediği sözlerle yorulur.

4. YENGE Ç BURCU

Yengeç burcu, duygusal hafızası kuvvetli olan bir burçtur. Her kırgınlığı, her pişmanlığı zihninde canlı tutar. Dışarıdan sakin görünse de, kafasının içinde sürekli konuşan bir iç ses vardır. Sessiz kalmak bazen huzur değil, iç gürültüyü daha da büyütür.

5. KOVA BURCU

Kova burcu duygularını mantıkla bastırmaya çalıştıkça, iç sesi daha da yükselir. Kafasında sürekli analiz eden, çözümler üreten bir düşünce fabrikası döner durur. Duygularına mesafe koyduğunu sansa da, zihinsel yoğunluk bazen duygusal yorgunluktan bile daha ağır gelir.