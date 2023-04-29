Kibar olmak nedir bilmezler.. Dünyanın en kaba burçları.. Uzak durmalısınız

Yayınlanma: 29.04.2023 - 23:45

Güncelleme: 29.04.2023 - 23:45

Dünyanın en kaba burçlarıyla ilgili bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada dünyanın en kaba burçları belli oldu. Akşam'da yer alan bir içerikte; Kaba ve kavgacı olan ‘seri katil karakterli' burçlarla ilgili detaylar paylaşıldı.

O burçlar arasında ''Başak, Balık,Oğlak'' burcu ilk sırada yer alıyor.

BAŞAK BURCU

En psikopat olmaya meyilli olan burçtur. Titiz ve detaycı olmaları iyi bir katil olmalarına bile yarar. Raporda başak burçlarının psikopata meyilli tavırlarını iyimser oldukları zamanlarda da gösterdikleri ortaya çıktı. Ani bir tartışma sırasında çevreye zarar vermesi en büyük kanıttır.

BALIK BURCU

Ağladıklarına bakmayın Balık burçları tam bir hayalperest psikopatlardır. Onlar iç dünyalarında bile zarar gördüklerinde kana bulamaya meyilliler. Dünyanın en seri katil kahramanı Joker ve Palyaço bile balık burcudur. Çok sıra dışı taktiklere sahip olduklarından uzun süre katil olduklarını fark bile etmezsiniz.

OĞLAK BURCU

Kanun ve kurallara uyan bir insan olan oğlak burçları sınırları yıkıldı mı ortalığı kan gölüne çevirirler. Toplum içinde bulunan oğlak burcunun en güzel örneği Dexter dizisindeki doktor olan seri katil olabilir.

DİKKAT ETMELİSİNİZ

Bu burçlarla tartışırken dikkat etmelisiniz! Hiç beklemediğiniz bir anda sizi çileden çıkarabilir ve sizi rezil edebilirler. Cumhuriyet'te aktarılanlara göre; Özellikle bir çok kaynakta ''Balık'' burcu için sakin ve duygusal tanımlaması yapılıyor olsa da hiçte öyle değildir. Yeri geldiğinde Balık burcu tam bir baş belası olabilmektedir.