Kırıldığını söylemeyip soğuyan 3 burç...

Herkes kırıldığını açıkça ifade edemez. Bazı burçlar duygularını dile getirmek yerine sessizleşir ve yavaş yavaş soğur. Bu durum, ilişkilerde en zor fark edilen kopuşlardan biridir.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Kova burcu duygularını ifade etmekte zorlanır. Kırıldığında açıklama yapmak yerine mesafe koyar. Soğukluğu çoğu zaman geç fark edilir.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Akrep burcu kırıldığında bunu hemen dile getirmez. İçine atar, not alır ve duygusal olarak geri çekilir. Soğuma süreci sessiz ama keskindir.

YAY (22 Kasım – 21 Aralık)

Yay burcu sorunları büyütmek istemez gibi görünür. Ancak konuşmak yerine uzaklaşmayı seçtiğinde, ilişkiyi içten içe bitirmeye başlar.