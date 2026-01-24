Herkes duygularını yüksek sesle ifade edemez. Bazı burçlar kırıldığında konuşmak yerine geri çekilmeyi seçer. Bu durum çoğu zaman geç fark edilir. İşte, kırıldığını söylemeyip soğuyan 3 burç...
KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)
Kova burcu duygusal alanlardan kaçınır. Kırıldığında bunu dramatize etmez, ancak mesafe koyar. Soğukluğu genellikle ani değil, yavaş yavaş hissedilir.
AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)
Akrep burcu kırıldığını söylemez ama unutmaz. İçine atar, duygusal bağını geri çeker. İlişkideki değişim derin ve kalıcı olabilir.
YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)
Yay burcu sorunları konuşarak çözmek yerine bazen görmezden gelir. Ancak bu sessizlik, zamanla uzaklaşmaya ve soğumaya dönüşebilir.