Kıskançlığını saklayamayan 3 burç...

Bazıları için sevgiyle kıskanmak arasındaki çizgi neredeyse görünmezdir. Partnerlerine olan yoğun bağları, zaman zaman sahiplenmeye dönüşebilir. İşte kıskançlığını gizleyemeyen o üç burç...

BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğa burcu için güven çok önemlidir, ancak sevdiklerini paylaşma konusunda oldukça hassastır. Partnerinin ilgisini başkalarıyla paylaştığını hissettiğinde, kıskançlığı hemen yüzüne yansır. Onun için bu, aşkın bir parçasıdır. Sevdiğini korumak ister bazen biraz fazla bile.

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu, duygusal bağlarını çok derin yaşar. Partnerinin dikkatini kaybetmekten korktuğu anda kıskançlığı ortaya çıkar. Bunu öfke olarak değil, sessiz bir geri çekilme olarak gösterir. Ancak iç dünyasında fırtınalar kopuyordur. Yengeç, sevdiği kişiyi kalbinde özel bir yere koyar ve o yeri kimseyle paylaşmak istemez.

AKREP (23 EKİM - 21 KASIM)

Kıskançlık denilince akla gelen ilk burç Akrep’tir. Onun sevgisi tutkulu, ilgisi derindir. Ancak aynı yoğunlukta kıskançlık da hisseder. Akrep için aşk, sahiplenme ile iç içedir. Partnerinin ilgisinin azaldığını düşündüğü anda, bu duygusunu saklamaz; hatta kimi zaman açık açık gösterir.