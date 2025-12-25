Öğretmenlerin ardından... Avukatların sosyal medya kullanımı mercek altında

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenler için başlattığı sosyal medya denetiminin bir benzeri avukatlar için hayata geçiriliyor.

TBB öncülüğünde ve yerel baroların da desteğiyle avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin bir rehber hazırlanacak.

DENETİM MEKANİZMASI OLUŞTURULACAK

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, hazırlanacak rehberle birlikte müvekkil mahremiyetini ihlal eden ve mesleğin etik sınırlarını aşan içeriklere karşı denetim mekanizması oluşturulacak.

TBB'nin güncel yönetmeliğine göre avukatların, çevrimiçi mecralarda bedelli ya da bedelsiz kendilerini öne çıkaran faaliyetlerde bulunmaları yasak ancak yönetmeliğin daha açık ve düzenlemeye ihtiyacı olduğu belirtiliyor.