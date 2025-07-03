Kıskançlığıyla ilişkileri yıpratan 4 erkek burcu: Bu burçlar eşlerini bunaltıyor

Kıskanmak çoğu zaman sevmenin bir göstergesi gibi algılansa da, doz aşımı ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle bazı burçlar, partnerlerinin attığı her adımdan haberdar olmak, ilgisini başkalarıyla paylaşmamak ister. Bu durum zamanla kontrolcülüğe, güvensizliğe ve baskıya dönüşebilir. Astrolojik haritada bazı erkek burçları bu eğilimleriyle öne çıkar. İşte kıskançlığıyla partnerini zorlayan, ilişkide güven krizlerine yol açan 4 erkek burcu...

AKREP BURCU

Tutkulu, sahiplenici ve derin bağlar kuran Akrep erkeği, kıskançlık denince akla ilk gelen burçlardan biridir. Onun için aşk ya hep ya hiçtir. Partnerinin başka biriyle samimi konuşması, hatta fazla gülümsemesi bile kıskanılacak bir durum olabilir. Akrep erkeği duygularını kolay dile getirmez ama içten içe kurar, sorgular ve şüphelenir. Güven inşa edilse bile, kontrolü kaybettiğini hissettiği anda duygusal fırtınalar koparabilir.

BOĞA BURCU

Sadakat ve sahiplenme Boğa’nın ilişki anlayışının temel taşlarıdır. Bu yüzden partnerine yönelik kıskançlığı da doğaldır. Dışarıdan sakin görünse de, iç dünyasında büyük fırtınalar koparabilir. İlişkide her şeyin yolunda gitmesi onun için önemlidir, ama beklenmedik bir durum Boğa’nın kıskançlık dozunu bir anda artırabilir. Onun güveni kazanıldığında ilişkide sağlamlık hissi verir ama bu güven sarsıldığında kıskançlık baş gösterir.

YENGEÇ BURCU

Duygusal ve bağ kurmaya meyilli olan Yengeç erkekleri, ilişkilerinde karşı tarafı korumak isterken kıskançlığa kapılabilir. Sevgisini yoğun yaşar, duygusal bağlılığı güçlüdür ve karşılık bulmadığını hissettiğinde içten içe şüphelenmeye başlar. Partnerinin geçmişi, sosyal çevresi ya da eski ilişkileri bile zaman zaman gündeme gelebilir. Onu yatıştırmak için şefkatli ve açık bir iletişim gereklidir.

ASLAN BURCU

Kendine güveni yüksek gibi görünse de, Aslan erkeği sevdiği kadının gözünün sadece onda olmasını ister. İlginin başkasına kaydığını hissettiğinde kıskançlığı tetiklenir. Onun kıskançlığı daha çok “ben merkezli”dir; partnerinin ilgisi başka birine kayarsa bunu kişisel bir tehdit olarak algılayabilir. Sahip olduğu kişinin başkasına yönelmesini, kendi egosuna hakaret sayabilir.