Kıskançlıklarıyla meşhur 3 kadın burcu: Bu burçlar aşklarında kontrolü kaybediyor

Astrolojiye göre her burcun duygusal tepkileri farklıdır. Kimisi sevgisini özgürlükle gösterirken, kimisi sahipleniciliğiyle ön plana çıkar. Özellikle bazı kadın burçları, sevdiklerine karşı o kadar derin bir bağ kurar ki, en ufak ilgisizlik bile kıskançlık krizlerine yol açabilir. Bu burçlar aşklarını tüm benlikleriyle yaşarken, bazen bu yoğun duyguların altında kalmaktan da kendilerini alamazlar. İşte, kıskançlıklarıyla tanınan 3 kadın burcu!

AKREP BURCU

Akrep kadını, duygularını gizlemeyi bilmez; sevdi mi tam sever, bağlandığında ise tüm kalbiyle bağlanır. Bu yoğun sevgi, doğal olarak beraberinde kıskançlığı da getirir. Onun için aşk bir sahiplenme duygusudur. Sevdiği kişiyi paylaşmak istemez, hatta bazen en küçük ayrıntı bile içindeki şüpheyi tetikleyebilir. Ancak bu kıskançlık, aynı zamanda sadakatinin de en güçlü göstergesidir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu kadını, ilişkilerinde istikrar ve güven ister. Eğer partnerinden yeterli güveni hissetmezse, bu durum kısa sürede kıskançlığa dönüşür. Aşkı maddi ve manevi anlamda sağlam temellere oturtmak ister. Sadakatsizlik ya da ilgisizlik kokusu aldığı anda içine kapanır ama içten içe kıskançlıkla yanar. Ona güven vermek, bu duyguyu dengelemenin tek yoludur.

YENGEÇ BURCU

Yengeç kadını, duygusal zekâsı yüksek ama kırılgan bir karaktere sahiptir. Partnerine aşırı bağlıdır ve sevdiği kişiyi ailesinden biri gibi görür. Bu bağlılık bazen fazla sahiplenici davranmasına neden olur. Onun için kıskançlık, sevgisinin doğal bir uzantısıdır. Eğer sevildiğini hissetmezse, içsel güvensizlikleri gün yüzüne çıkar ve ilişkide duygusal fırtınalar yaşanabilir.