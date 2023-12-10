Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Gerginliğinizi atabilmeniz için enerjinizi sağlıkla şekilde atabilmenin yollarını bulmanız gerekiyor. Hırsınızı ve cesaretinizi biraz dengeleyebilirseniz olası zararları da engellemiş olacaksınız. Her doğruyu her yerde söylemeyin.
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