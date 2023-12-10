Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Aralık 2023 - 16:02

Güncelleme: 10 Aralık 2023 - 16:02

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Gerginliğinizi atabilmeniz için enerjinizi sağlıkla şekilde atabilmenin yollarını bulmanız gerekiyor. Hırsınızı ve cesaretinizi biraz dengeleyebilirseniz olası zararları da engellemiş olacaksınız. Her doğruyu her yerde söylemeyin.